Львівщина перетнула позначку у 6000 covid-щеплень за добу

Львівщина встановила новий рекорд вакцинації проти коронавірусу, зробиши більше 6000 щеплень за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, протягом вівторка, 6 липня, проти коронавірусу провакцинували 6113 мешканців Львівщини. Це є новий добовий рекорд за кількість зроблених щеплень. До цього найбільшим показником області були 5891 щеплення, які зробили протягом 1 липня.

Згідно з даними РНБО, протягом минулої доби першу дозу вакини отримали 1977 жителів Львівської області, тоді як другу – 4136 людей.

Загалом на Львівщині проти коронавірусу вже провакцинували 196 573 людей, другу дозу отримали 53 724 жителів, відтак вони є повністю щеплені проти Covid-19.

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Щодо вакцин, то найбільше щеплень зробили китайською CoronaVac – 67 383 щеплень, далі йдуть Astra Zeneca – 49 311 щеплень, американська Pfizer – 41 476 щеплень та Covishield – 38 403 щеплення.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечний для здоров’я.

Нагадаємо, з кінця червня на Львівщині зросли темпи covid-вакцинації. В середньому кожного дня медики роблять 5000 щеплень. Втім область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

Додамо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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