Борис Кузьмінов: «Хворіти коронавірусом – необов’язково»

Професор та директор Науково-дослідницького інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Кузьмінов:

«Коронавірус відкритий науковцями у 1931 році, тобто 90 років тому. Цей вірус має назву коронавірус птахів. А ось коронавірусів людини є всього сім. Їх було відкрито у 1965 році. Чотири із семи людських коронавірусів викликають легкі або середньої важкості гострі респіраторні захворювання. Водночас ще три відносяться до особливо-небезпечних вірусів – MERS-CoV, SARS-CoV, і SARS-CoV-2…

Рано чи пізно у більшості людей має сформуватися природний або штучний імунітет проти коронавірусу. Хворіти коронавірусом – необов’язково, але обов’язково необхідно вакцинуватися.

Необхідно розуміти, що коронавіруси – респіраторна інфекція, яка, в першу чергу, вражає респіраторний тракт (органи й проходи пов’язані із диханням, – ред.). І якщо у пацієнта є наявність якихось хронічних захворювань, то вони безумовно під час коронавірусної хвороби загострюються…

Коли в популяції, яка живе на певній території, де виник спалах, сформується природній імунітет у 70% населення, тоді й буде шанс зупинити інфекцію…

Минулорічні акценти на використання дезінфікуючих засобів та гумових рукавиць відходять у минуле. Вірус безумовно знаходиться у навколишньому середовищі… після потрапляння коронавірусу на різного роду поверхні, він втрачає свою вірусну активність…

Незалежно від різновиду коронавірусу нам обов’язково необхідно готуватися до нового підйому захворювання…

30-40% людей – безсимптомні носії, які не хворіють, але переносять вірус. Молодь – найактивніший прошарок населення, який хворіє безсимптомно. Саме молодь зазвичай приносить цей вірус до власного додому і передає родичам.

Вакцинація – простий, безпечний та ефективний спосіб захисту від вірусних хвороб. Це своєрідний щит людини для контакту зі збудниками захворювань. Вакцинація вмикає захисні механізми організму людини для формування стійкості до низки інфекційних захворювань. Це тренажер нашої імунної системи.

Порадити, яку вакцину обрати пацієнту може його лікар…

Також цікаво, що в епідсезоні 2020-21 року ми не мали спалаху грипу, а це ще раз свідчить, що маска – дієвий захист від респіраторних інфекцій.

Дотримання соціальної дистанції та використання масок у громадських місцях. Особливо у закритих приміщеннях – ключ до непоширення хвороби. Але маска не має бути модним аксесуаром із візерунками та малюнками. Вона ефективно оберігає лише до двох годин, а далі вона стає накопичувачем шкідливих мікроорганізмів.

Водночас носити маску на вулиці не має жодного сенсу, бо ви лише створюєте собі зайву перепону для дихання.

За підрахунками американських вчених, аби захворіти на коронавірус, необхідно, щоб організм здорової людини увібрав певну дозу інфекційних частинок. Цю дозу ми вбираємо на відстані одного метра від хворого не швидше як за п’ять хвилин. Найгірша ж ситуація перебування здорових людей із хворим у закритому приміщенні. У таких умовах достатньо 50 хвилин, щоб зараження отримали всі…

Із коронавірусом людство боротиметься і житиме ще довго… Важливо мати здорову імунну систему і не мати супутніх захворювань».

Детальніше про те, яку вакцину обрати від коронавірусу, коли з’явиться її український аналог, чому нам варто готуватися до нового підйому захворювання та, зрештою, коли вдасться зупинити пандемію, читайте у інтерв’ю Львівського порталу: «Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID»