В Україні вже мільйон людей повністю вакциновані проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні мільйон людей отримали дві дози вакцини, тобто повністю завершили процес імунізації. За минулу добу, 7 липня, зробили ще 100 тисяч щеплень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Впродовж 7 липня 104 680 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані – 62 651 людина.

Від початку вакцинальної кампанії 24 лютого в Україні щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень.

Львівський портал повідомляв, що рівень вакцинації від коронавірусу в Україні залишається найгіршим у Європі

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Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. У ЛОДА кажуть, що всі вакцини, якими в Україні роблять щеплення, захищають від нового небезпечного штаму «Дельта».

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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