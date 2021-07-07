Аеропорт «Львів» почав приймати новий рейс із Джидди

До Львова сьогодні прибув перший регулярний рейс авіакомпанії Flynas із Джидди – великого міста на заході Саудівської Аравії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту «Львів».

Перший новий регулярний рейс авіакомпанії Flynas зустріли традиційною водяною аркою.

Як відомо, рейси виконуватимуться двічі на тиждень, по середах та неділях.

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Літак з Джидди спочатку здійснює проміжну зупинку у Ель-Касима, де дозавантажує пасажирів, що летять з Ель-Касима до Львова і прибуває у Львів о 15:05.

Зі Львова літак відправляється о 15:55 і летить до Ель-Касима, де проводиться висадка частини пасажирів, і далі прямує до Джидди.

У аеропорту очікують високу завантаженість рейсу, оскільки для громадян Саудівської Аравії діє безвізовий режим в’їзду до України. Щоправда, для громадян нашої держави в’їзд можливий за наявності посвідки на проживання або візи (крім електронної).

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що зі Львова до Саудівської Аравії можна дістатись прямими авіарейсами.

Лоукостер Ryanair почав літати зі Львова на Кіпр, а також до Турина.

Минулого тижня Аеропорт «Львів» також відновив сполучення з Ригою та Тель-Авівом.

У серпні цього року у Міжнародному аеропорту «Львів» очікують на відкриття авіасполучення з Казахстаном.

Фото: Олексій Тренін

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