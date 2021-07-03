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Лоукостер Ryanair почав літати зі Львова на Кіпр

Наталя Дуляба

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Лоукостер Ryanair таки відкрив прямий авіарейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Вартість квитків стартує від 15 євро. Про це Львівському порталу повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Авіакомпанія Ryanair розпочала літати зі Львова у Пафос із п’ятниці, 2 липня. При приземленні у Львові літак традиційно привітали водяною аркою.

Рейси Пафос – Львів здійснюють двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. Вартість квитків стартує від 15 євро. Залежно від дати польоту ціна може збільшуватись. Всі деталі можна дізнатись за цим посиланням.

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Зазначимо, компанія Ryanair анонсувала відкриття рейсів зі Львова у Пафос ще наприкінці квітня.

Нагадаємо, що Кіпр відкрив кордони для вакцинованих туристів ще у травні. Від українців, які вже пройшли covid-вакцинацію, з 1 липня Кіпр все одно вимагатиме негативний ПЛР-тест по прильоту. Щодо вакцин, з якими держава дозволяє перетинати свій кордон, є навіть російський Sputnik, аде немає CoronaVаc, якою активно щеплюють українців.

Додамо, що на Кіпр зі Львова також літає лоукостер Wizz Air. Рейси у Ларнаку стартують із 3 липня. Більше деталей – за цим посиланням.

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