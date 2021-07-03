Лоукостер Ryanair почав літати зі Львова на Кіпр

Лоукостер Ryanair таки відкрив прямий авіарейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Вартість квитків стартує від 15 євро. Про це Львівському порталу повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Авіакомпанія Ryanair розпочала літати зі Львова у Пафос із п’ятниці, 2 липня. При приземленні у Львові літак традиційно привітали водяною аркою.

Рейси Пафос – Львів здійснюють двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. Вартість квитків стартує від 15 євро. Залежно від дати польоту ціна може збільшуватись. Всі деталі можна дізнатись за цим посиланням.

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Зазначимо, компанія Ryanair анонсувала відкриття рейсів зі Львова у Пафос ще наприкінці квітня.

Нагадаємо, що Кіпр відкрив кордони для вакцинованих туристів ще у травні. Від українців, які вже пройшли covid-вакцинацію, з 1 липня Кіпр все одно вимагатиме негативний ПЛР-тест по прильоту. Щодо вакцин, з якими держава дозволяє перетинати свій кордон, є навіть російський Sputnik, аде немає CoronaVаc, якою активно щеплюють українців.

Додамо, що на Кіпр зі Львова також літає лоукостер Wizz Air. Рейси у Ларнаку стартують із 3 липня. Більше деталей – за цим посиланням.

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