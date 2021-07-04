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Відтепер зі Львова до Саудівської Аравії можна дістатись прямими авіарейсами. Розклад і ціни

Наталя Дуляба

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Арабська авіакомпанія Flynas відкрила прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, а також рейс за маршрутом Джедда – Ель-Касим – Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

До столиці Саудівської Аравії, міста Ер-Ріяд, лоукостер Flynas почав літати зі Львова у суботу, 3 липня.

Рейси виконуватимуть двічі в тиждень: щовівторка і щосуботи. Зі Львова літак вирушатиме о 19:40 год. та прибуватиме до Ер-Ріяду о 01:10 год. У зворотному напрямку літак вирушає о 13:40 із прибуттям ло Львова о 18:50.

Загалом переліт займає п’ять із половиною годин. Вартість квитків стартує від 425 доларів. Всі деталі щодо цін можна дізнатися на сайті перевізника за цим посиланням.

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В аеропорту «Львів» кажуть, що очікують високої завантаженості маршруту, оскільки для громадян Саудівської Аравії діє безвізовий режим в’їзду до України. Для українців в’їзд можливий за наявності посвідки на проживання або візи (крім електронної).

Крім столиці Саудівської Аравії, авіакомпанія Flynas із 4 липня відкриває також рейс Джедда – Ель-Касим – Львів.

Рейси здійснюватимуть двічі в тиждень: щосереди та щонеділі. Літак з Джедди спочатку летітиме до Ель-Касима, де буде здійснена посадка пасажирів, а опісля вилетить до Львова. Приліт у Львів – 15:05 год.

Зі Львова літак відправлятиметься о 15:55 год., прибуватиме до Ель-Касима, де зупиниться на 40 хвилин для висадки пасажирів і далі полетить до Джедди. Вартість квитків – від 425 доларів і вище.

Зазначимо, що авіакомпанія Flynas є провідним лоукост-перевізником Саудівської Аравії. В Україну вона прийшла лише цьогоріч у травні, відкривши рейси з Києва в Ер-Ріяд. Дотепер українцям, які хотіли потрапити в Саудівську Аварію, потрібно було летіти через Стамбул, Доху або Дубай.

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Фото: Олег Яцків та Остап Ільків

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