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Зі Львова відкриють авіарейс у Казахстан

Ольга Денисяка

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У серпні цього року у Міжнародному аеропорту «Львів» відкриють авіасполучення з Казахстаном, зокрема, з містом Актау. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на сьогоднішній день єдине пряме авіасполучення між Казахстаном та Україною – це рейс «Київ – Алмати».

Раніше Львівський портал повідомляв, що зі Львова до Саудівської Аравії можна дістатись прямими авіарейсами.

Лоукостер Ryanair почав літати зі Львова на Кіпр, а також до Турина.

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Минулого тижня Аеропорт «Львів» також відновив сполучення з Ригою та Тель-Авівом.

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