Ryanair відкрив новий рейс зі Львова до Турина

У п’ятницю, 2 липня, авіакомпанія Ryanair розпочала виконання рейсів за новим маршрутом зі Львова до італійського Турина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту «Львів».

На летовищі зустріли новий регулярний рейс авіакомпанії Ryanair водяною аркою.

Сполучення Турин – Львів – Турин здійснюватимуть двічі на тиждень, по понеділках і п’ятницях.

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У понеділок приліт у Львів о 18:45, а виліт до Турина – 19:10. З 19 липня: приліт – 13:15, виліт – 13:50.

У п’ятницю літак прилітатиме о 13:15, а летітиме до Турина о 13:40.

Раніше Львівський портал повідомляв, що аеропорт «Львів» відновив сполучення з Ригою та Тель-Авівом.

Також очікується відкриття трьох нових авіарейсів до Саудівської Аравії.

Авіакомпанія SkyUp відкрила регулярний рейс зі Львова до Бодрума.

З червня авіакомпанія Wizz Air відкриє чотири нові маршрути зі Львова до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).

Нагадаємо, що згідно з оновленим розкладом, маршрутна мережа польотів зі Львова буде суттєво розширена і цього року може охопити 62 міста. Про те, куди можна полетіти зі Львова літнього сезону, читайте за посиланням.

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