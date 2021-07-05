Завантаженість covid-лікарень Львівщини впала до рекордно низького рівня

Станом на ранок понеділка, 5 липня, у стаціонарах Львівщини, що відведені для лікування хворих коронавірусом, перебуває 228 пацієнтів. Загалом медзаклади області на 6% заповнені пацієнтами. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 10 осіб, ще 56 було скеровано на самоізоляцію.
В стаціонарах Львівщини перебуває 228 особи. Загалом лікарні на 6,94% заповнені хворими на коронавірус. В реанімаційних відділеннях перебуває 31 людина, з них на апаратах ШВЛ – 6.
У Жидачівській, Перемишлянській, Сокальській та Пустомитівській центральній районній лікарні не має жодного пацієнта з Covid.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у у лікарні швидкої медичної допомоги Львова- 45
- у Центрі легеневого здоров’я – 35
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 32
- у Стрийській міській лікарні – 32
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 28
- у Рудківській лікарні – 16
- у Стебницькій міській лікарні – 15
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 13
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 7
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5
- у Сокальській центральній районній лікарні – 0
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 0
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 0
Додамо, що минулої доби, 4 липня, на Львівщині виявили 6 нових хворих на коронавірус. При цьому лише одна людина одужала, а летальних випадків немає.
Нагадаємо, ще з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.
Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.
Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.
Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.
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Ольга Денисяка