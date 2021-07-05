В Україні ще 244 людини підхопили covid

За минулу добу 4 липня в Україні зафіксували 244 нових випадки коронавірусу, летальних випадків – 14, одужали 419 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я

Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 889 осіб, методом ІФА – 1 712 осіб, експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 237 823 осіб, із них 2 171 601 особа одужала, а 52 484 людини померли.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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