Коронавірус забрав життя ще десятьох українців

Станом на ранок неділі, 4 липня, в Україні лабораторно підтвердили 377 нових випадків коронавірусу. Померли десятеро українців, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 237 553 людини. Протягом суботи, 3 липня, діагноз встановили ще 377 новим хворим, серед них 5 медиків та 11 дітей.
Одужали за останню добу 526 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 470 людей, натомість одужали 2 171 182 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 126/2802
- Одеська область – 49/535
- Київська область – 31/1763
- Запорізька область – 26/626
- Дніпропетровська область – 20/1255
- Миколаївська область – 17/460
- Сумська область – 15/838
- Львівська область – 12/1757
- Тернопільська область – 12/396
- Харківська область – 11/1172
- Херсонська область – 11/836
- Івано-Франківська область – 6/438
- Житомирська область – 5/1163
- Волинська область – 5/765
- Хмельницька область – 5/569
- Черкаська область – 5/1144
- Чернівецька область – 4/155
- Чернігівська область – 3/530
- Полтавська область – 3/1155
- Кіровоградська область – 3/775
- Вінницька область – 3/310
- Донецька область – 3/605
- Луганська область – 1/179
- Рівненська область – 1/619
- Закарпатська область – 0/247.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.
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Наталя Дуляба