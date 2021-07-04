Коронавірус забрав життя ще десятьох українців

Станом на ранок неділі, 4 липня, в Україні лабораторно підтвердили 377 нових випадків коронавірусу. Померли десятеро українців, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 237 553 людини. Протягом суботи, 3 липня, діагноз встановили ще 377 новим хворим, серед них 5 медиків та 11 дітей.

Одужали за останню добу 526 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 470 людей, натомість одужали 2 171 182 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 126/2802

Одеська область – 49/535

Київська область – 31/1763

Запорізька область – 26/626

Дніпропетровська область – 20/1255

Миколаївська область – 17/460

Сумська область – 15/838

Львівська область – 12/1757

Тернопільська область – 12/396

Харківська область – 11/1172

Херсонська область – 11/836

Івано-Франківська область – 6/438

Житомирська область – 5/1163

Волинська область – 5/765

Хмельницька область – 5/569

Черкаська область – 5/1144

Чернівецька область – 4/155

Чернігівська область – 3/530

Полтавська область – 3/1155

Кіровоградська область – 3/775

Вінницька область – 3/310

Донецька область – 3/605

Луганська область – 1/179

Рівненська область – 1/619

Закарпатська область – 0/247.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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