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Коронавірус забрав життя ще десятьох українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 4 липня, в Україні лабораторно підтвердили 377 нових випадків коронавірусу. Померли десятеро українців, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 237 553 людини. Протягом суботи, 3 липня, діагноз встановили ще 377 новим хворим, серед них 5 медиків та 11 дітей.

Одужали за останню добу 526 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 470 людей, натомість одужали 2 171 182 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

  • м. Київ – 126/2802
  • Одеська область – 49/535
  • Київська область – 31/1763
  • Запорізька область – 26/626
  • Дніпропетровська область – 20/1255
  • Миколаївська область – 17/460
  • Сумська область – 15/838
  • Львівська область – 12/1757
  • Тернопільська область – 12/396
  • Харківська область – 11/1172
  • Херсонська область – 11/836
  • Івано-Франківська область – 6/438
  • Житомирська область – 5/1163
  • Волинська область – 5/765
  • Хмельницька область – 5/569
  • Черкаська область – 5/1144
  • Чернівецька область – 4/155
  • Чернігівська область – 3/530
  • Полтавська область – 3/1155
  • Кіровоградська область – 3/775
  • Вінницька область – 3/310
  • Донецька область – 3/605
  • Луганська область – 1/179
  • Рівненська область – 1/619
  • Закарпатська область – 0/247.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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