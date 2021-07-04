Готелю на вулиці Вороного таки не буде? Львів’яни виграли апеляцію

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував два рішення виконавчого комітету Львівської міськради, прийняті ще у 2018 році, які погоджують будівництво на вул. Вороного 6-поверхового готелю. Про це Львівському порталу повідомили місцеві мешканці, які судяться з мерією вже чотири роки поспіль.

Восьмий апеляційний адмінсуд визнав протиправними рішення виконкому Львівської міськради, якими у 2018 році надано дозвіл на розроблення та затверджено детальний план території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, пр. Т. Шевченка.

Цей містобудівельний документ передбачає будівництво нового 6-поверхового готелю із підземним паркінгом вул. Вороного, що відразу біля готелю «Жорж». Тут зараз існує стихійна парковка.

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Раніше на цьому місці планували збудувати багаторівневий паркінг, проте згодом орендар землі, ТОВ «Ательєр», вирішило спорудити готель.

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Проти виступили мешканці довколишніх будинків, які після тривалих протестів та безрезультатних перемовин із посадовцями пішли відстоювати свої інтереси в суд.

«Конфлікт із Львівською міською радою почався під час обов’язкового громадського обговорення детального плану території, коли міські чиновники навіть не розглянули пропозицій мешканців прилеглих вулиць. Крім того, за відсутності у Галицькому районі Львова плану зонування, детальний план погодили рішенням виконкому, в той час як закон передбачає лише затвердження на сесії міської ради. Порушення процедури й стали приводом для звернення до суду», – розповідає львів’янка Юлія Старчак.

За чотири роки львів’яни пройшли кілька судових інстанцій. У перших двох Феміда стала на їхній захист і визнала незаконність розроблення та погодження згаданого детального плану території. Однак Верховний суд повернув справу на повторний розгляд.

На початку 2021 року Львівський окружний адміністративний суд вирішив, що два містобудівельні рішення виконавчого комітету щодо готелю на вулиці Вороного були прийняті без порушень.

Однак місцеві мешканці подали апеляцію на це рішення і 29 червня Восьмий апеляційний адмінсуд у складі суддів Гінди О. М., Ніколіна В. В. і Пліша М. А. задовольнив скаргу і скасував рішення попередньої інстанції, визнав протиправними й скасував два рішення виконкому Львівської міськради щодо розроблення й затвердження детального плану території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцевича, пр. Т. Шевченка.

Відповідне рішення наразі ще не опублікували у Єдиному реєстрі судових рішень, однак у розпорядженні Львівського порталу є його копія.

«Ми перемогли в суді по справі будівництва готелю на вул. Вороного! Восьмий апеляційний адмінсуд відновив справедливість, верховенство права та встав на захист мешканців міста. Феміда підтвердила, що чиновники Львівської міськрада мусять планувати розвиток міста з урахуванням інтересів громади», – наголошують львів’яни.

Зазначимо, що допоки тривала судова тяганина, у Львівській міськраді ініціювали на замовлення ТзОВ «Ательєр» розроблення нового детального плану, яким таки хотіли передбачити будівництво готелю на вул. Вороного. Торік документ зі скандалом пройшов громадське обговорення, однак сесія міськради Львова його не затвердила.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ательєр» – підприємство, яке займається діяльністю готелів. Власниками є Назар Купибіда, керівник АТ «Концерн Галнафтогаз» Віталія Антонова, брати Андрій та Лев Підлісецькі та Арсен Шпак.

Лев Підлісецький до 2019 року був нардепом від «Самопомочі», а Арсен Шпак, як пишуть ЗМІ, – син колишнього депутата Львівської міськради Романа Шпака.

Додамо, що фірмі Віталія Антонова у 2020 році мерія дозволила будувати новий готель у самому центрі Львова біля пам’ятника Адаму Міцкевичу.

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