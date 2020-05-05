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Містобудівна рада погодила готель на вулиці Вороного

Ольга Денисяка

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Містобудівна рада затвердила проєкт детального плану, що передбачає будівництво готелю по вулиці Вороного, 4. Тепер план передадуть на розгляд сесії міськради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що громадські слухання щодо нового детального плану території на вулиці Вороного провели ще до карантину .

«Проєктанти врахували зауваження і виставили проект на містобудівну раду Так, містобудівна рада розглянула його та погодила із врахуванням певних рекомендацій. Вже незабаром цей детальний план буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради», – зазначив головний архітектор Львова.

Нагадаємо, раніше архітектурне бюро АБМК представило концепцію нової будівлі на вул. Вороного, 4. Концепція передбачає будівництво дворівневого підземного паркінгу на понад 70 місць, а також громадського простору на даху будівлі зі сквером, дитячим майданчиком, літнім театром, мистецькою галереєю та соціальним коворкінгом. Загалом під громадський простір інвестори проекту планують виділити понад 1000 кв. метрів.

Львівський портал повідомляв, що це не перша спроба затвердити детальний план цієї території. Попередній був скасований через суд мешканцями району, оскільки був погоджений з порушеннями законодавства – його затвердили рішенням виконавчого комітету, а не ухвалою сесії міської ради. Мешканці району виступили проти будівництва тут готелю, але підтримували ідею паркінгу.

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