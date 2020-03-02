Мерія сподівається замість паркінгу побудувати на вулиці Вороного готель

Львівська міська рада вирішила провести чергове громадське обговорення проєкту детального плану, обмеженого вулицями Вороного, Ліста та Руданського, Коперника, проспектом Шевченка та площею Міцкевича. Ділянка, через яку тут раніше виник конфлікт, – це стихійний паркінг на вулиці Вороного, де планують збудувати готель. Про це пишуть Наші гроші. Львів.

Замовником проєкту детального плану є управління архітектури ЛМР, а платником – ТОВ «Ательєр». Особливих змін у детальному плані, який вже з 25 лютого доступний для ознайомлення у Ратуші, не відбулось – тут і далі планують готель на території стихійного паркінгу, він матиме ті самі шість поверхів, але бокові блоки плануються вже семиповерхові. У готелі буде орієнтовно 143 номери та 70 паркомісць. Громадське обговорення відбудеться 6 березня.

Львівський портал повідомляв, що це не перша спроба затвердити детальний план цієї території. Попередній був скасований через суд мешканцями району, оскільки був погоджений з порушеннями законодавства – його затвердили рішенням виконавчого комітету, а не ухвалою сесії міської ради.

Мешканці району виступили проти будівництва тут готелю, але підтримували ідею паркінгу. Ідею будівництва шестиповерхового паркінгу міська влада розглядала ще з 2006 року. Однак сьогодні думка змінилась – експерти вважають це економічно недоцільним, крім того, паркінг збільшить транспортне навантаження на вулицю.

Також розробники ДПТ посилаються на державні будівельні норми (ДБН), які рекомендують в історичному середовищі будувати виключно підземні паркінги.

Як пояснює експерт із містобудування Георгій Могильний, ця норма не є прямою забороною і будувати надземні паркінги в історичній частині також можна за відповідного обґрунтування:

«ДБН це завжди певні норми, які за великим рахунком не є законом. Бувають ситуації, коли паркінги можуть бути в тому числі надземними. Наприклад, паркінги для маломобільних груп повинні бути надземними і поряд з будинком. Тобто ситуації можуть бути різними», – зазначив Георгій Могильний.

Додаткова проблема з майбутнім будівництвом може виникнути через досі відсутній у Львові історико-архітектурно опорний план (ІАОП), який регулює містобудування в історичному центрі і який місто не може затвердити понад рік.

Норми ІАОП регулюють, в тому числі, і висотність забудови в історичному ареалі. Чи відповідатиме їм, наприклад, висотність готелю – невідомо. Щоправда, в мерії і раніше затверджували містобудівні умови та обмеження без цього документу. Зокрема, за останніх півроку виконком вже погодив будівництво двох готелів у центрі міста: на площі Міцкевича та на вулиці Дорошенка.

Історико-архітектурний план також чітко вимагає проведення археологічних розкопок в історичній частині міста перед початком будівництва, а його відсутність дає можливості цього уникнути.

У грудні 2019 року, коли міська рада погоджувала розробку нового ДПТ для району вилиці Вороного, міський голова Андрій Садовий наголошував, що цей документ необхідний, щоб зрозуміти майбутній вигляд цього району і побачити, що там може бути.

Як повідомляв Львівський портал, 19 червня минулого року Верховна Рада нарешті ухвалила довгоочікуваний закон №1553 «Про внесення змін до ЗУ “Про охорону культурної спадщини” (щодо збереження пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні). Він передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність (в тому числі й будь-яке будівництво) у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «1553: Як новий закон щодо пам’яток ЮНЕСКО

вплине на історичний Львів».