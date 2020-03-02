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Мерія сподівається замість паркінгу побудувати на вулиці Вороного готель

Ольга Денисяка

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Львівська міська рада вирішила провести чергове громадське обговорення проєкту детального плану, обмеженого вулицями Вороного, Ліста та Руданського, Коперника, проспектом Шевченка та площею Міцкевича. Ділянка, через яку тут раніше виник конфлікт, – це стихійний паркінг на вулиці Вороного, де планують збудувати готель. Про це пишуть Наші гроші. Львів.

 

Замовником проєкту детального плану є управління архітектури ЛМР, а платником – ТОВ «Ательєр». Особливих змін у детальному плані, який вже з 25 лютого доступний для ознайомлення у Ратуші, не відбулось – тут і далі планують готель на території стихійного паркінгу, він матиме ті самі шість поверхів, але бокові блоки плануються вже семиповерхові. У готелі буде орієнтовно 143 номери та 70 паркомісць. Громадське обговорення відбудеться 6 березня.

Львівський портал повідомляв, що це не перша спроба затвердити детальний план цієї території. Попередній був скасований через суд мешканцями району, оскільки був погоджений з порушеннями законодавства – його затвердили рішенням виконавчого комітету, а не ухвалою сесії міської ради.

Мешканці району виступили проти будівництва тут готелю, але підтримували ідею паркінгу. Ідею будівництва шестиповерхового паркінгу міська влада розглядала ще з 2006 року. Однак сьогодні думка змінилась – експерти вважають це економічно недоцільним, крім того, паркінг збільшить транспортне навантаження на вулицю.

Також розробники ДПТ посилаються на державні будівельні норми (ДБН), які рекомендують в історичному середовищі будувати виключно підземні паркінги.

Як пояснює експерт із містобудування Георгій Могильний, ця норма не є прямою забороною і будувати надземні паркінги в історичній частині також можна за відповідного обґрунтування:

«ДБН це завжди певні норми, які за великим рахунком не є законом. Бувають ситуації, коли паркінги можуть бути в тому числі надземними. Наприклад, паркінги для маломобільних груп повинні бути надземними і поряд з будинком. Тобто ситуації можуть бути різними», – зазначив Георгій Могильний.

Додаткова проблема з майбутнім будівництвом може виникнути через досі відсутній у Львові історико-архітектурно опорний план (ІАОП), який регулює містобудування в історичному центрі і який місто не може затвердити понад рік.

Норми ІАОП регулюють, в тому числі, і висотність забудови в історичному ареалі. Чи відповідатиме їм, наприклад, висотність готелю – невідомо. Щоправда, в мерії і раніше затверджували містобудівні умови та обмеження без цього документу. Зокрема, за останніх півроку виконком вже погодив будівництво двох готелів у центрі міста: на площі Міцкевича та на вулиці Дорошенка.

Історико-архітектурний план також чітко вимагає проведення археологічних розкопок в історичній частині міста перед початком будівництва, а його відсутність дає можливості цього уникнути.

У грудні 2019 року, коли міська рада погоджувала розробку нового ДПТ для району вилиці Вороного, міський голова Андрій Садовий наголошував, що цей документ необхідний, щоб зрозуміти майбутній вигляд цього району і побачити, що там може бути.

Як повідомляв Львівський портал, 19 червня минулого року Верховна Рада нарешті ухвалила довгоочікуваний закон №1553 «Про внесення змін до ЗУ “Про охорону культурної спадщини” (щодо збереження пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні). Він передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність (в тому числі й будь-яке будівництво) у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «1553: Як новий закон щодо пам’яток ЮНЕСКО
вплине на історичний Львів».

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