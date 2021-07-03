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У лікарнях на Львівщині лежать 217 пацієнтів із Covid

Наталя Дуляба

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У лікарнях на Львівщині лежать 217 хворих на коронавірус, завантаженість медзакладів становить лише 6%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на 3 липня завантаженість лікарень Львівщини хворими на коронавірус становить лише 6,6%.

Під наглядом медиків у стаціонарах перебувають 217 пацієнтів. 33 із них лежать у реанімації, до апаратів ШВЛ під’єднані 11 осіб.

Протягом п’ятниці, 2 липня, на Львівщині госпіталізували 27 covid-хворих, тоді як на самоізоляцію скерували 196 людей.

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Пацієнтів із коронавірусом лікують поки у десятьох лікарнях Львова та області. Їхня завантаженість виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 41
  • Стрийська міська лікарня – 33
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 32
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 30
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 26
  • Рудківська лікарня – 16
  • Стебницька міська лікарня – 14
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 13
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 7
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 5.

Нагадаємо, минулої доби на Львівщині виявили 29 нових хворих на коронавірус, ще двоє осіб померли.

Загалом Covid-19 підхопили вже понад 137 тисяч мешканців Львівської області, тоді як побороли недугу більше 133 тисячі людей. Від ускладнень померли 3655 хворих.

Як писав Львівський портал, через суттєве зниження захворюваності на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Тим часом щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

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