Штам «Дельта» виявили вже в 98 країнах, – ВООЗ

Поширення covid-штаму «Дельта» зафіксували вже у 98 країнах світу. Про це пише Укрінформ із посиланням на главу Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії Covid-19, яка посилюється більш заразними варіантами вірусу, як «Дельта», який стає домінантним штамом у багатьох країнах», – заявив Гебрейесус.

За його словами, штам «Дельта» зафіксовано вже в 98 державах, причому він поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.

У таких умовах, підкреслив Гебрейесус, кращий спосіб уповільнити пандемію, врятувати життя і досягти економічного відновлення – вакцинуватися.

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«Я закликав лідерів країн світу працювати разом, щоб гарантувати: через рік 70% всіх жителів кожної країни будуть вакциновані проти Covid-19», – сказав глава ВООЗ.

Він також закликав вакцинувати як мінімум 10% населення всіх країн до вересня, що захистить працівників охорони здоров’я і найбільш вразливі групи населення, а також дозволить подолати найбільш гостру фазу пандемії. За оцінками Гебрейесуса, це завдання непросте, але посильне, адже в світі «вже розподілено 3 млрд доз вакцин від Covid-19».

Як писав Львівський портал, раніше у ВООЗ казали, що штам «Дельта», який ще також називали «індійським», виявили вже у 92 країнах світу. Натомість в РНБО стверджують, що в Україну він може потрапити щонайменше зі сімох країн, в тому числі від сусідів.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Посадовці запевняють, що всі covid-вакцини, які використовують в Україні для щеплень, захищають від штаму «Дельта».

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Додамо, нещодавно Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть Росії.

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