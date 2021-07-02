В Україні – майже 700 нових випадків covid

За минулу добу, 1 липня, в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. При цьому 1 197 хворих одужали, а 33 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 236 497 осіб, одужало 2 169 584 особи, летальних випадків – 52 424, проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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