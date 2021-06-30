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На вихідних у Львові працюватимуть п'ять Центрів вакцинації. Графік

Ольга Денисяка

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Упродовж 3-4 липня Центри вакцинації працюватимуть у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс», Центрі Довженка, стадіоні «Арена Львів» та IQMED Clinic. Також щеплення робитимуть мобільні й стаціонарні бригади медичних закладів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Центри вакцинації діятимуть:

  • у «Форумі Львів» (вул. Під Дубом, 7) – з 10:00 до 15:00 год;
  • у «Вікторії Гарденс» (вул. Кульпарківська, 226а) – з 10:00 до 15:00 год;
  • у Центрі Довженка (просп. Червоної Калини, 81) – з 10:00 до 15:00 год;
  • у IQMED Clinic (вул. Липова Алея, 15) – з 10:00 до 15:00 год;
  • на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) – з 10:00 до 19:00 год;

Зазначимо, що минулих вихідних Львівщині працювали 13 Центрів масової вакцинації. Серед яких чотири центри – у Львові, а також у Бродах, Дрогобичі, Золочеві, Трускавці, Стрию, Новояворівську, Новому Роздолі, Жовкві та Червонограді.

На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.

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Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Зазначимо, що 28 тисяч мешканців Львівщини мають дві необхідні дози вакцини, відтак уже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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