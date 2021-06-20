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На Львівщині виявили 17 нових хворих на коронавірус за добу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок неділі, 20 червня, на Львівщині підтверджено 137 177 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 17 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Протягом 19 червня лабораторні центри провели 815 ПЛР-тестів, з яких 17 виявився позитивним.

Загалом в області Covid підхопили 137 177 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3633 людей (жодного випадку за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 131 643 пацієнти (+44 за останню добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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Тим часом завантаженість лікарень хворими на коронавірус впала до рекордно низького рівня – менше 10%, у сімох лікарнях уже взагалі немає covid-пацієнтів. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 100 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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