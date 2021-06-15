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Коронавірус підхопили ще 1014 українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 15 червня, в Україні лабораторно підтвердили 1014 нових випадків коронавірусу. Померли 77 українців, тоді як одужали понад 5 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 224 992 людини. Протягом понеділка, 14 червня, діагноз встановили ще 1014 новим хворим, серед них 51 медик та 43 дитини.

Одужали за останню добу 5 511 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 77 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 51 769 людей, натомість одужали 2 136 176 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

  • м. Київ – 243/6 812
  • Дніпропетровська область – 82/206
  • Донецька область – 61/684
  • Харківська область – 60/2 346
  • Хмельницька область – 60/1 860
  • Запорізька область – 52/1 241
  • Київська область – 51/1 366
  • Одеська область – 48/1 514
  • Миколаївська область – 45/847
  • Черкаська область – 44/365
  • Полтавська область – 38/1 096
  • Львівська область – 34/1 637
  • Рівненська область – 29/162
  • Луганська область – 24/156
  • Сумська область – 19/960
  • Чернівецька область – 19/162
  • Вінницька область – 17/761
  • Закарпатська область – 16/528
  • Волинська область – 15/818
  • Тернопільська область – 12/875
  • Кіровоградська область – 10/862
  • Чернігівська область – 9/933
  • Житомирська область – 9/166
  • Івано-Франківська область – 9/451
  • Херсонська область – 8/1 282.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження.

А нещодавно Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

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