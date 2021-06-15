Коронавірус підхопили ще 1014 українців

Станом на ранок вівторка, 15 червня, в Україні лабораторно підтвердили 1014 нових випадків коронавірусу. Померли 77 українців, тоді як одужали понад 5 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 224 992 людини. Протягом понеділка, 14 червня, діагноз встановили ще 1014 новим хворим, серед них 51 медик та 43 дитини.
Одужали за останню добу 5 511 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 77 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 51 769 людей, натомість одужали 2 136 176 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 243/6 812
- Дніпропетровська область – 82/206
- Донецька область – 61/684
- Харківська область – 60/2 346
- Хмельницька область – 60/1 860
- Запорізька область – 52/1 241
- Київська область – 51/1 366
- Одеська область – 48/1 514
- Миколаївська область – 45/847
- Черкаська область – 44/365
- Полтавська область – 38/1 096
- Львівська область – 34/1 637
- Рівненська область – 29/162
- Луганська область – 24/156
- Сумська область – 19/960
- Чернівецька область – 19/162
- Вінницька область – 17/761
- Закарпатська область – 16/528
- Волинська область – 15/818
- Тернопільська область – 12/875
- Кіровоградська область – 10/862
- Чернігівська область – 9/933
- Житомирська область – 9/166
- Івано-Франківська область – 9/451
- Херсонська область – 8/1 282.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження.
А нещодавно Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
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Наталя Дуляба