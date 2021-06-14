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Covid в Україні: 402 нових хворих, ще 3 328 осіб одужали

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 14 червня, в Україні підтверджено 2 223 978 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 402 нових хворих, ще 13 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 13 червня в Україні провели 17 856 досліджень, які виявили 402 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 32 дітей та 2 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 464 особи.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 223 978 людей. Від ускладнень інфекції померло 51 692 осіб (+13 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 130 665 людей (+3 328 за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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