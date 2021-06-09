Коронавірус виявили ще у 55 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 9 червня, на Львівщині виявили 55 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 128 людей, ще четверо померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 136 580 людей.

Протягом вівторка, 8 червня, лабораторні центри провели 1678 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 55, тобто лише 3% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 19 осіб – це львів’яни.

У розрізі районів нових хворих виявили у: Львівському – 27 (м. Львів – 19), Стрийському – 10, Самбірському – 4, Золочівському – 7, Яворівському – 4, Червоноградському – 3. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Дрогобицькому районі.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3601 людина (+4 за останню добу). Побороти недугу зуміли 130 717 пацієнтів (+128 за минулу добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято лише 11% ліжок, у п’ятьох лікарнях уже взагалі немає covid-пацієнтів. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 86 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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