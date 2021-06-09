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Covid в Україні: 1385 нових хворих, ще 77 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 1 385 нових випадків коронавірусу. Померли 77 українців, тоді як одужали майже 7 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 218 039 людей. Протягом вівторка, 8 червня, діагноз встановили ще 1 385 новим хворим, серед них 74 медики та 57 дітей.

Одужали за останню добу 6 962 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 77 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 51 410 людей, натомість одужали 2 108 684 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

  • м. Київ – 262/6 605
  • Київська область – 142/5 162
  • Харківська область – 87/2 129
  • Рівненська область – 75/1 374
  • Дніпропетровська область – 75/6 963
  • Херсонська область – 68/457
  • Хмельницька область – 64/1 004
  • Миколаївська область – 59/1 277
  • Донецька область – 56/504
  • Львівська область – 55/2 942
  • Одеська область – 44/1 270
  • Запорізька область – 43/2 276
  • Сумська область – 43/874
  • Волинська область – 42/1 042
  • Полтавська область – 41/3 036
  • Черкаська область – 36/2 238
  • Закарпатська область – 31/353
  • Івано-Франківська область – 30/804
  • Тернопільська область – 24/1 068
  • Чернівецька область – 22/655
  • Луганська область – 21/1 254
  • Кіровоградська область – 20/735
  • Вінницька область – 18/691
  • Житомирська область – 16/1 031
  • Чернігівська область – 11/181.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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