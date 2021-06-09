Covid в Україні: 1385 нових хворих, ще 77 померли

Станом на ранок середи, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 1 385 нових випадків коронавірусу. Померли 77 українців, тоді як одужали майже 7 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 218 039 людей. Протягом вівторка, 8 червня, діагноз встановили ще 1 385 новим хворим, серед них 74 медики та 57 дітей.
Одужали за останню добу 6 962 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 77 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 51 410 людей, натомість одужали 2 108 684 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 262/6 605
- Київська область – 142/5 162
- Харківська область – 87/2 129
- Рівненська область – 75/1 374
- Дніпропетровська область – 75/6 963
- Херсонська область – 68/457
- Хмельницька область – 64/1 004
- Миколаївська область – 59/1 277
- Донецька область – 56/504
- Львівська область – 55/2 942
- Одеська область – 44/1 270
- Запорізька область – 43/2 276
- Сумська область – 43/874
- Волинська область – 42/1 042
- Полтавська область – 41/3 036
- Черкаська область – 36/2 238
- Закарпатська область – 31/353
- Івано-Франківська область – 30/804
- Тернопільська область – 24/1 068
- Чернівецька область – 22/655
- Луганська область – 21/1 254
- Кіровоградська область – 20/735
- Вінницька область – 18/691
- Житомирська область – 16/1 031
- Чернігівська область – 11/181.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.
За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.
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Наталя Дуляба