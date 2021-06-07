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Львівська школярка отримала 200 балів на ЗНО-2021 з хімії

Андрій Котенський

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Львівська школярка Ірина Суховерська отримала 200 балів із цьогорічного ЗНО з хімії. Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, дівчина є випускницею Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагадаємо, щорічно у Львові відзначають випускників закладів загальної середньої освіти міста, які отримують найвищі результати за ЗНО. Так, за 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни абітурієнти отримують грошову винагороду у розмірі 5 тис. грн, за 400 балів — грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн.

Грошові премії надають у межах Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині двоє школярів отримали максимальну кількість балів за ЗНО із хімії.

Зауважимо, ЗНО з хімії було перше цьогоріч тестування. Відбувалося воно 21 травня. На Львівщині на тестування з хімії зареєструвалися 848 учасників. Хоча у попередні роки число учасників складало близько трьох тисяч. У ЛОДА пояснювали це тим, що в області випускники все частіше обирають гуманітарні спеціальності, натомість менше вступають на технічні.

З графіком отримання результатів тестування можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії. Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

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