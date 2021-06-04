Графік руху безкоштовного автобусу, що курсує до Центру вакцинації

Цими вихідними, 5-6 червня, продовжить свою роботу Центр вакцинації на стадіоні «Арена «Львів». Доїзд до стадіону, як і у минулі вихідні, організують від площі Є. Петрушевича у Львові і у зворотньому напрямку у визначені години. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Льввської ОДА.

Графік руху:

Виїзд з пл. Є. Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Виїзд з Арени «Львів»: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Окрім того, у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА нагадують, що особи зі списку очікування в додатку «Дія», яким не телефонували щодо можливості вакцинування на Арені «Львів», можуть також приїжджати на вакцинацію на другу зміну (з 15:00 до 19:00).

Львівський портал повідомляв, що продовж вихідних 5-6 червня у Центрі вакцинації на «Арені Львів» почнуть щеплювати людей, віком до 60 років.

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Нагадаємо, на вихідних, 29-30 травня, на стадіоні «Арена Львів» запрацював центр вакцинації населення. Мешканці області, котрі зареєструвалися через додаток «Дія»,можуть отримати там щеплення проти Covid. Вакцинацію проводять препаратом Coronavac.

Зауважимо, окрім центру вакцинації на «Арені Львів», в області також працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, щеплюють мешканців Львівщини трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами – це Comirnaty, AstraZeneca, Coronavac.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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