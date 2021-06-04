У Центрі вакцинації на «Арені Львів» починають щеплювати людей до 60 років

Впродовж вихідних 5-6 червня у Центрі вакцинації на «Арені Львів» почнуть щеплювати людей, віком до 60 років. Також мешканців області, які зареєструвались на вакцинацію у додатку «Дія», закликають приходити вакцинуватись, не чекаючи спеціального запрошення. Про це 4 червня під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

У перші два дні роботи центру вакцину проти коронавірусу отримала 1 041 особа. Проте через зростання кількості бажаючих зробити щеплення, на цих вихідних планують збільшити кількість бригад, що працюватимуть на «Арені Львів». Раніше працювали по дві бригади до і після обіду, впродовж вихідних 5-6 червня працюватимуть по три бригади. Завдяки чому за два дні планують вакцинувати 1,5 тисячі людей.

Також заступник голови Львівської ОДА Іван Собко наголосив на тому, що Львівщина має достатньо вакцини, відтак у Центрі вакцинації почнуть робити щеплення людям, віком до 60 років. Окрім того, закликав мешканців області, які зареєструвались на вакцинацію у додатку «Дія», закликають приходити вакцинуватись, не чекаючи спеціального запрошення.

«Вакцини є достатньо. Закликаю мешканців Львівщини, вік яких є меншим за 60 років, приходити і вакцинуватись, не чекаючи спеціального запрошення», – зазначив Іван Собко.

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Нагадаємо, на вихідних, 29-30 травня, на стадіоні «Арена Львів» запрацював центр вакцинації населення. Мешканці області, котрі зареєструвалися через додаток «Дія»,можуть отримати там щеплення проти Covid. Вакцинацію проводять препаратом Coronavac.

Зауважимо, окрім центру вакцинації на «Арені Львів», в області також працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, щеплюють мешканців Львівщини трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами – це Comirnaty, AstraZeneca, Coronavac.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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