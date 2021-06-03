На Львівщину прибуло ще майже 40 тисяч доз CoronaVac. Хто її отримає

3 червня на Львівщину прибуло 38 800 доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Ними продовжать щеплення цільових груп населення відповідно до черг вакцинації. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зокрема, отриманими дозами CoronaVac щеплення отримають працівники санаторно-курортних закладів, прокуратури, патрульної поліції, сфери паливно-енергетичного комплексу, органів державної лісової охорони, спецзв’язку, маломобільні групи населення, особи з листа очікування додатку «Дія».

Він додав, що на вихідних Центр вакцинації у Львові продовжить свою роботу. Також щеплюватимуть населення дві додаткові групи.

На сьогодні на Львівщині щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 70 тисяч осіб.

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Раніше ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac.

Нагадаємо, що вакцину CoronaVac виготовляє китайський виробник Sinovac Biotech. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз щеплень.

В Україні нею вакцинують людей віком65+, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за ними, спортсменів, освітян, які залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через «Дію».

Китайською вакциною CoronaVac на Львівщині роблять щеплення освітянам, які залучені до проведення ЗНО-2021, маломобільним групам населення, а також людям, які доглядають за ними. Спочатку область отримала 11 240 доз CoronaVac, а нещодавно ще 16 080 доз.

Як писав львівський портал, наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини CoronaVac. Загалом було законтрактовано 1,9 млн доз. У центрах масової вакцинації у Києві, Львові, Одесі та Тернополі щеплення роблять саме цим препаратом.

За минулі вихідні у Центрі вакцинації у Львові щеплення отримали понад 1 000 мешканців.

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