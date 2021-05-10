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Україна отримала нову партію китайської вакцини CoronaVac

Наталя Дуляба

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В Україну надійшла нова партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, Україна отримала 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac. Відтак загалом в країну вже поставили 1,215 млн доз із запланованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Коли в державу направлять інші 685 тисяч доз, у МОЗ наразі не уточняють.

Нагадаємо, в Україні щеплення китайською вакциною CoronaVac почали робити у середині квітня. Як і інші вакцини, її вводять в організм двома дозами, другу виробник ремендує робити через 14-28 днів. Ефективність вакцини сягає 83,5% після двох доз щеплень.

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На Львівщину відправили більше 11 тисяч доз вакцини CoronaVac. Нею щеплення роблять освітянам, які залучені до проведення ЗНО-2021, маломобільним групам населення, а також людям, які доглядають за ними.

Також безкоштовні щеплення в Україні роблять американської вакциною Pfizer, її отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

Додамо, що влітку Україна має отримати четверту Covid-вакцину – американську NovaVax, загалом в країну поставлять 10 млн доз. Її ефективність становить 89%.

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