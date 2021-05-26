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Львівщина отримала чергову партію вакцини Coronavac. Хто її отримає?

Вероніка Рой

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У середу, 26 травня, на Львівщину прибула чергова партія вакцини Coronavac. Область отримала понад 16 тисяч доз препарату. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Чергова партія вакцини «Coronavac» вчора прибула на Львівщину. Наша область отримала 16 080 доз вакцини. Нею вакцинуватимуть працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв’язку та сфери паливно-енергетичного комплексу, а також осіб з листа очікування порталу «Дія» та додатку «Дія», – повідомив голова ЛОДА.

Окрім того, за словами Максима Козицького, найближчим часом Львівщина отримає ще понад 18 000 доз вакцини «Pfizer». Вакцинами з цієї партії щепитимуть працівників закладів освіти усіх форм власності та рівнів акредитації.

Зазначимо, що щеплюють мешканців Львівщини трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами – це Comirnaty, AstraZeneca, Coronavac. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

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Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням. Також на стадіоні «Арена Львів» планують відкрити центр вакцинації населення.

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