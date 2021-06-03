Covid в Україні: 2581 новий хворий, одужало майже вчетверо більше

Станом на ранок четверга, 3 червня, в Україні лабораторно підтвердили 2581 новий випадок коронавірусу. Померли 102 українці, тоді як одужали 9405 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 209 417 людей. Протягом середи, 2 червня, діагноз встановили ще 2581 новому хворому, серед них 129 медиків та 122 дитини.

Одужали за останню добу 9405 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 102 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Реклама партнерів

Загалом від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 50 959 людей, натомість одужали 2 072 091 українець.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 529/3 635

Запорізька область – 182/1 582

Дніпропетровська область – 177/3 592

Львівська область – 154/679

Київська область – 143/2 713

Харківська область – 134/2 394

Донецька область – 120/620

Рівненська область – 110/839

Херсонська область – 92/1 268

Чернігівська область – 80/1 467

Житомирська область – 79/679

Хмельницька область – 79/683

Сумська область – 78/1 329

Волинська область – 77/303

Черкаська область – 75/189

Миколаївська область – 65/987

Івано-Франківська область – 57/175

Чернівецька область – 53/497

Тернопільська область – 51/206

Одеська область – 50/997

Луганська область – 48/159

Закарпатська область – 48/335

Полтавська область – 40/1 742

Вінницька область – 30/1 679

Кіровоградська область – 30/150

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.