Covid в Україні: 2581 новий хворий, одужало майже вчетверо більше

Станом на ранок четверга, 3 червня, в Україні лабораторно підтвердили 2581 новий випадок коронавірусу. Померли 102 українці, тоді як одужали 9405 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 209 417 людей. Протягом середи, 2 червня, діагноз встановили ще 2581 новому хворому, серед них 129 медиків та 122 дитини.
Одужали за останню добу 9405 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 102 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 50 959 людей, натомість одужали 2 072 091 українець.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 529/3 635
- Запорізька область – 182/1 582
- Дніпропетровська область – 177/3 592
- Львівська область – 154/679
- Київська область – 143/2 713
- Харківська область – 134/2 394
- Донецька область – 120/620
- Рівненська область – 110/839
- Херсонська область – 92/1 268
- Чернігівська область – 80/1 467
- Житомирська область – 79/679
- Хмельницька область – 79/683
- Сумська область – 78/1 329
- Волинська область – 77/303
- Черкаська область – 75/189
- Миколаївська область – 65/987
- Івано-Франківська область – 57/175
- Чернівецька область – 53/497
- Тернопільська область – 51/206
- Одеська область – 50/997
- Луганська область – 48/159
- Закарпатська область – 48/335
- Полтавська область – 40/1 742
- Вінницька область – 30/1 679
- Кіровоградська область – 30/150
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.
За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.
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Наталя Дуляба