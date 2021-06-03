ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус підхопили ще 154 мешканці Львівщини

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок четверга, 3 червня, на Львівщині виявили 154 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали стільки ж людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 136 240 людей.

Протягом середи, 2 червня, лабораторні центри провели 1067 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 154, тобто майже 15% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 67 осіб – це львів’яни.

У розрізі районів нових хворих виявили у: Львівському – 84 (м. Львів – 67), Стрийському – 18, Самбірському – 8, Золочівському – 18, Яворівському – 8, Червоноградському – 13, Дрогобицькому – 5.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3585 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 130 037 пацієнтів (+154 за минулу добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Зараз зайнято лише 17% ліжок. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 79 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...