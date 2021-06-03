Коронавірус підхопили ще 154 мешканці Львівщини

Станом на ранок четверга, 3 червня, на Львівщині виявили 154 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали стільки ж людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 136 240 людей.

Протягом середи, 2 червня, лабораторні центри провели 1067 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 154, тобто майже 15% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 67 осіб – це львів’яни.

У розрізі районів нових хворих виявили у: Львівському – 84 (м. Львів – 67), Стрийському – 18, Самбірському – 8, Золочівському – 18, Яворівському – 8, Червоноградському – 13, Дрогобицькому – 5.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3585 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 130 037 пацієнтів (+154 за минулу добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Зараз зайнято лише 17% ліжок. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 79 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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