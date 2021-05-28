Лікарні Львівщини заповнені хворими на Covid менш ніж на 20%

Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, на стаціонари лікарень Львівщини, які відведені для хворих на коронавірус, заповнені менш ніж на 20%. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 52 особи, ще 571 скерували на самоізоляцію.

Загалом в лікарнях Львівщини перебуває 941 людина, відтак завантаженість складає 19,47%. В реанімації перебуває 100 людей, з них на апаратах ШВЛ – 36.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

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у лікарні швидкої допомоги Львова – 113

у Стрийській міській лікарні – 87

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 77

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 74

у Центрі легеневого здоров’я – 67

у Рудківській лікарні – 60

у Стебницькій міській лікарні – 53

у 8 міській лікарні Львова – 48

у Буській центральній районній лікарні – 40

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 40

у Самбірській центральній районній лікарні – 36

у 5 міській лікарні Львова – 35

у 1 міській лікарні Львова – 33

у Жидачівській центральній районній лікарні – 31

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 25

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 23

у Жовківській центральній районній лікарні – 20

у Сокальській центральній районній лікарні – 21

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 19

у Львівській обласній клінічній лікарні – 17

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 12

у 1-му пологовому будинку – 7

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 3

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 0

Нагадаємо, на Львівщині 135 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 251 нового хворого.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 24 травня – лише 41 випадок.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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