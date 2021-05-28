Лікарні Львівщини заповнені хворими на Covid менш ніж на 20%

Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, на стаціонари лікарень Львівщини, які відведені для хворих на коронавірус, заповнені менш ніж на 20%. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 52 особи, ще 571 скерували на самоізоляцію.
Загалом в лікарнях Львівщини перебуває 941 людина, відтак завантаженість складає 19,47%. В реанімації перебуває 100 людей, з них на апаратах ШВЛ – 36.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 113
- у Стрийській міській лікарні – 87
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 77
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 74
- у Центрі легеневого здоров’я – 67
- у Рудківській лікарні – 60
- у Стебницькій міській лікарні – 53
- у 8 міській лікарні Львова – 48
- у Буській центральній районній лікарні – 40
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 40
- у Самбірській центральній районній лікарні – 36
- у 5 міській лікарні Львова – 35
- у 1 міській лікарні Львова – 33
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 31
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 25
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 23
- у Жовківській центральній районній лікарні – 20
- у Сокальській центральній районній лікарні – 21
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 19
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 17
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 12
- у 1-му пологовому будинку – 7
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 3
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 0
Нагадаємо, на Львівщині 135 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 251 нового хворого.
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 24 травня – лише 41 випадок.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.
Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.
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Вероніка Рой