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Лікарні Львівщини заповнені хворими на Covid менш ніж на 20%

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, на стаціонари лікарень Львівщини, які відведені для хворих на коронавірус, заповнені менш ніж на 20%. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 52 особи, ще 571 скерували на самоізоляцію.

Загалом в лікарнях Львівщини перебуває 941 людина, відтак завантаженість складає 19,47%. В реанімації перебуває 100 людей, з них на апаратах ШВЛ – 36.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

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  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 113
  • у Стрийській міській лікарні – 87
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 77
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 74
  • у Центрі легеневого здоров’я – 67
  • у Рудківській лікарні – 60
  • у Стебницькій міській лікарні – 53
  • у 8 міській лікарні Львова – 48
  • у Буській центральній районній лікарні – 40
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 40
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 36
  • у 5 міській лікарні Львова – 35
  • у 1 міській лікарні Львова – 33
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 31
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні – 25
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 23
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 20
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 21
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 19
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 17
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 12
  • у 1-му пологовому будинку – 7
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 3
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 0

Нагадаємо, на Львівщині 135 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 251 нового хворого.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 24 травня – лише 41 випадок.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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