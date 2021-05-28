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Коронавірус на Львівщині підтвердили ще 251 людині

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, на Львівщині 135 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 251 нового хворого. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Так, за попередню добу в області провели 1223 дослідження на коронавірус, з них 251 виявився позитивним. Серед нових хворих – 97 львів’ян.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 135 580 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3553 людини (+ 7 за останню добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 128 284 особи (+450 за останню добу).

Нові випадки Covid розрізі районів Львівщини:

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  • Дрогобицький: 5
  • Золочівський:  29
  • Львівський: 126 (м. Львів – 97)
  • Стрийський: 19
  • Яворівський: 63
  • Червоноградський: 4
  • Самбірський: 5

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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