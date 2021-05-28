Коронавірус на Львівщині підтвердили ще 251 людині

Станом на ранок п’ятниці, 28 травня, на Львівщині 135 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 251 нового хворого. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Так, за попередню добу в області провели 1223 дослідження на коронавірус, з них 251 виявився позитивним. Серед нових хворих – 97 львів’ян.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 135 580 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3553 людини (+ 7 за останню добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 128 284 особи (+450 за останню добу).

Нові випадки Covid розрізі районів Львівщини:

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Дрогобицький: 5

Золочівський: 29

Львівський: 126 (м. Львів – 97)

Стрийський: 19

Яворівський: 63

Червоноградський: 4

Самбірський: 5

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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