Буськ заробить 1,3 млн грн на львівському смітті

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення Буську більше 1,3 млн грн субвенції за прийом львівського сміття. Відповідне рішення прийняли 28 травня, передає Львівський портал.

Із бюджету розвитку Львова виділять 1 337 230 грн для Буська, оскільки місто приймає львівське сміття. Всі кошти скерують як субвенцію на соціально-економічний розвиток його території.

Перерахунком кошів має зайнятися департамент із питань поводження з відходами Львівської міськради.

Нагадаємо, упродовж 2020 року мерія регулярно виділяла гроші Буську і Стрию за те, що вони приймають львівське сміття. Таким чином ці міста заробили щонайменше 6 млн грн.

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Також відходи зі Львова торік приймали й Жидачів і Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Додамо, що з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Влітку 2019-го міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні минулого року сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.

Як писав Львівський портал, нещодавно один львівський перевізник погорів на сміттєвих махінаціях. Компанія на паперах «вивозила» відходи на утилізацію, а натомість скидала ночами їх абиде. Наразі відомо, що на цьому сміттєва фірма нажила понад 2 млн грн бюджетних коштів.

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