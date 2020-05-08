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За прийом львівського сміття чотири міста отримають майже 2 млн грн

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення чотирьом містам майже 2 мільйонів гривень субвенції за те, що вони приймають львівське сміття. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із бюджету розвитку Львова виділять понад 1,9 мільйона гривень для чотирьох міст, що приймають львівське сміття. Всі кошти скерують як субвенцію на соціально-економічний розвиток їхніх територій.

Майже 2 мільйони гривень розподілять між трьома містами, що знаходяться на території Львівщини, та ще одним – із Хмельницької області.

Найбільше грошей, 936 290 гривень, перепаде Старокостянтинівській міській раді. Ще 532 340 гривень отримає Стрийська міськрада, Буська міська рада – 396 645 гривень, Жидачівська міськрада – 104 145 гривень.

Зазначимо, у квітні Львівська міська рада вже виділяла 1,8 мільйона гривень містам за прийом сміття.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні минулого року сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.

А нещодавно стало відомо, що у Львові шукатимуть нових сміттєвих перевізників.

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