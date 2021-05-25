Вкрали понад 2 млн грн: у Львові на «сміттєвих» махінаціях викрили фірми-підрядників

У Львові керівників та посадовців фірм, які мають укладені договори з Львівською міською радою на утилізацію відходів, викрили на заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів. Про підозру повідомили п’ятьом особам, з них четверо – у складі організованої злочинної групи.

Як встановлено, службові особи підприємств разом із підприємцями-субпідрядниками (які фактично займаються вивезенням твердих побутових відходів) протягом 2020 року, завищуючи витрати на вивезення сміття зі Львова, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 2 млн грн. Відтак, зловмисники подавали для оплати до уповноважених структурних підрозділів мерії підроблені офіційні документи із внесеними до них неправдивими відомостями (у частині завищеної відстані їх перевезення та пробігу транспортних засобів).

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Зазначається, що насправді сміття вивозили у нічний час за межі Львова і захоронювали на несанкціонованих сміттєзвалищах (без дозволів органів місцевого самоврядування). Різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами згодом розділяли між усіма учасниками.

Під час обшуків на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази причетності осіб до скоєння злочину.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Встановлюється причетність службових осіб з числа замовників робіт до вчинення вказаного правопорушення.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Фото Львівської обласної прокуратури