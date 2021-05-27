На Львівщині знову зросла кількість хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 17 по 26 травня, ГРВІ діагностували у понад 6 тисяч мешканців Львівщини. Показник захворюваності зріс на 6,6%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ підхопили 6 282 мешканців Львівщини, що на 390 випадків більше, ніж попереднього тижня. Понад 42% – це діти віком до 17 років.

Натомість у Львові минулого тижня ГРВІ підхопили 2240 людини, що на 247 випадків більше у порівнянні з попереднім тижнем.

У стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували загалом 171 жителя Львівщини, у тому числі 31 дитину.

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Зауважимо, протягом останніх тижнів кількість хворих на ГРВІ знижувалася. Проте цього тижня захворюваність в області знову зросла – на 6,6%.

Зазначимо, що дотепер в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошують: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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