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На Львівщині – 214 нових хворих на covid

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 24 травня на Львівщині виявили 214 нових хворих на коронавірус. Водночас 784 одужали та ще 9 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу в області провели 915 досліджень на коронавірус, з них 214 виявились позитивними.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 134 879 осіб. Померло – 3533 людини (+9 людей за добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 125 849 осіб (+ 784 за минулу добу).

Хворих виявили в таких районах:

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  • Дрогобицькому: 2
  • Золочівському:  1
  • Львівському:   143 (м. Львів – 87)
  • Стрийському: 12
  • Яворівському: 34
  • Червоноградському: 6
  • Самбірському: 16

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Відтоді до сьогодні, 24 травня, найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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