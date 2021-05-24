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Здорожчання проїзду у транспорті: у Львові вимагають запустити нові маршрути

Юлія Осим

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Через подорожчання проїзду у Львові мешканці вимагають створення нових маршрутів, які би з’єднували ті мікрорайони, у які, щоб доїхати з одного в інший, потрібно пересідати. Відповідні  звернення до влади містяни опублікували на Facebook-сторінці Гарячої лінії міста Львова.

Зазначимо, що з 27 травня у Львові подорожчає вартість проїзду у маршрутках та автобусах, а також електротранспорті – трамваях і тролейбусах. У зв’язку з цим, мешканці міста вимагають у мерії створити нові маршрути, оскільки на сьогодні не завжди є можливість доїхати з одного кінця Львова в інший лише однією маршруткою. Багатьом львів’янам доводиться пересідати з одного громадського транспорту на інший. А це вдвічі дорожче.

«В зв’язку з подорожчанням вартості проїзду в громадському транспорті, прошу організувати, мешканцям мікрорайону Грінченка, автобусний маршрут від вул. Б.Хмельницького (Галицике Перехрестя) до Рясне–2,так як нам необхідно туди добиратися двома маршрутами», – йдеться у повідомленні.

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Насправді, як бачимо, незавдоволених мешканці Львова чимало. Люди вимагають не лише створення нових маршрутів, а й згадують про запровадження електронного квитка, що триває вже 10-й рік.

Як писав Львівський портал, е-квиток у Львові вводитимуть поетапно. Спочатку у мерії планували, що він запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках. Раніше перші валідатори вже встановили у 21 одиниці громадського транспорту.

Нагадаємо, з 27 травня у Львові зросте вартість проїзду у громадському транспорті з 7 до 10 грн.

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