У Львові підняли вартість проїзду у маршрутках та електротранспорті

У п’ятницю, 21 травня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив нову вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Тепер за одну поїздку в електротранспорті львів’янам доведеться платити 10 або 9, в залежності від способу оплати, а в маршрутках – 10 грн, передає кореспондент Львівський портал.

Виконавчий комітет підняв вартість проїзду у маршрутках Львова з 7 до 10 гривень. Збільшення вартості аргументують «зростанням цін на ринку паливно-мастильних матеріалів, значним зростанням заробітної плати та зростанням цін на запасні частини».

Також виконком підняв вартість проїзду і у львівському електротранспорті. Так, за одну поїзду в трамваї чи тролейбусі доведеться заплатити 9 грн. При цьому при купівлі квитка у водія його ціна буде більшою – 10 грн. Проте при купівлі квитка онлайн можна буде зекономити. Адже вартість квитка, купленого через QR-коди, SMS чи у терміналах EasyPay та IBOX, становитиме 8,50 грн.

Крім цього, відтепер для студентів вартість разового квитка у водія становитиме 5 грн, а онлайн-квиток – 4 грн.

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Разом з тим, члени виконавчого комітету запропонували розробити абонементи на проїзд в автобусах та електротранспорті.

Додамо, що нові тарифи у громадському транспорті почнуть діяти після оприлюднення рішення виконкому на сайті міської ради.

Нагадаємо, наприкінці лютого приватні перевізники активно заговорили про підняття вартості проїзду у львівських маршрутках вдвічі – зі 7 до 14 грн. Причиною такої ціни, за їхніми словами, є збиткова робота під час пандемії, а також відсутність обіцяних доплат за 2020 рік від мерії Львова.

Відразу після автобусних перевізників про підняття тарифів згадали й в «Львівелектротрансі». На підприємстві заявляли, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 12,43 грн.

Додамо, що чинні наразі тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

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