В Україні виявили понад 1 300 нових випадків COVID-19

Упродовж неділі, 23 травня, в Україні виявили 1 334 нових випадки коронавірусної хвороби. Водночас одужали ще 6 999 людей, тоді як померли від ускладнень захворювання 68 українців. Про це свідчать дані МОЗ.

Серед нових хворих – 86 дітей та 21 медпрацівник.

Найбільше нових випадків COVID-19 випадків виявили у Дніпропетровській (+190), Миколаївській (+151), м. Київ (+125), Харківській (+101) та Київській (+75) областях.

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За минулу добу із підозрою чи підтвердженим захворюванням госпіталізували 1 019 осіб, а 6 999 людей одужали.

Протягом доби зробили 16 097 тестувань, зокрема методом ПЛР – 8 684 , методом ІФА – 1 462. Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 951.

За весь час пандемії в країні на коронавірус захворіли 2 183 855 осіб. Побороти недугу змогли 1 957 560 осіб, тоді як померли 49 436 українців.

Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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