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У лікарнях Львівщини – понад 1100 хворих на коронавірус. Де найбільше

Юлія Осим

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За минулу добу, 23 травня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 27 людей з підтвердженим COVID-19. Загалом стаціонари заповнені на майже 24% пацієнтами з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на ранок понеділка у реанімації перебуває 123 людини, з них на апаратах ШВЛ – 34.

На стаціонарному лікуванні знаходиться 1 152 (23,84 %) пацієнти. З них:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 81
  • у Центрі легеневого здоров’я – 99
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 96
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
  • у ОКЛ – 23
  • у ЛШМД – 132
  • у 1 МКЛ – 40
  • у 5 МКЛ – 43
  • у 8 МКЛ – 57
  • у 1-му пологовому будинку – 9
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 11
  • у Стрийській міській лікарні – 106
  • у Стебницькій міській лікарні – 58
  • у Рудківській лікарні – 70
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29
  • у Сокальській ЦРЛ – 19
  • у Жовківській ЦРЛ – 31
  • у Жидачівській ЦРЛ – 36
  • у Самбірській ЦРЛ – 41
  • у Буській ЦРЛ – 44
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 19
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 41
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 27

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 23 травня – лише 41 випадків.

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За добу на самоізоляцію в області скерували 156 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 183 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2 людей.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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