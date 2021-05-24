У лікарнях Львівщини – понад 1100 хворих на коронавірус. Де найбільше

За минулу добу, 23 травня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 27 людей з підтвердженим COVID-19. Загалом стаціонари заповнені на майже 24% пацієнтами з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Станом на ранок понеділка у реанімації перебуває 123 людини, з них на апаратах ШВЛ – 34.
На стаціонарному лікуванні знаходиться 1 152 (23,84 %) пацієнти. З них:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 81
- у Центрі легеневого здоров’я – 99
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 96
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
- у ОКЛ – 23
- у ЛШМД – 132
- у 1 МКЛ – 40
- у 5 МКЛ – 43
- у 8 МКЛ – 57
- у 1-му пологовому будинку – 9
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 11
- у Стрийській міській лікарні – 106
- у Стебницькій міській лікарні – 58
- у Рудківській лікарні – 70
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29
- у Сокальській ЦРЛ – 19
- у Жовківській ЦРЛ – 31
- у Жидачівській ЦРЛ – 36
- у Самбірській ЦРЛ – 41
- у Буській ЦРЛ – 44
- у Пустомитівській ЦРЛ – 19
- у Перемишлянській ЦРЛ – 41
- у Старосамбірській ЦРЛ – 27
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 23 травня – лише 41 випадків.
За добу на самоізоляцію в області скерували 156 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 183 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2 людей.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
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Юлія Осим