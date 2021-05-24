У лікарнях Львівщини – понад 1100 хворих на коронавірус. Де найбільше

За минулу добу, 23 травня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 27 людей з підтвердженим COVID-19. Загалом стаціонари заповнені на майже 24% пацієнтами з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на ранок понеділка у реанімації перебуває 123 людини, з них на апаратах ШВЛ – 34.

На стаціонарному лікуванні знаходиться 1 152 (23,84 %) пацієнти. З них:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 81

у Центрі легеневого здоров’я – 99

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 96

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6

у ОКЛ – 23

у ЛШМД – 132

у 1 МКЛ – 40

у 5 МКЛ – 43

у 8 МКЛ – 57

у 1-му пологовому будинку – 9

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 11

у Стрийській міській лікарні – 106

у Стебницькій міській лікарні – 58

у Рудківській лікарні – 70

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29

у Сокальській ЦРЛ – 19

у Жовківській ЦРЛ – 31

у Жидачівській ЦРЛ – 36

у Самбірській ЦРЛ – 41

у Буській ЦРЛ – 44

у Пустомитівській ЦРЛ – 19

у Перемишлянській ЦРЛ – 41

у Старосамбірській ЦРЛ – 27

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 23 травня – лише 41 випадків.

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За добу на самоізоляцію в області скерували 156 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 183 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2 людей.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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