В Україні – 4 606 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 21 травня, виявили 4 606 нових випадків COVID-19. Водночас 12 586 пацієнтів одужали, а 178 – померли від ускладнень. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 179 988 випадків зараження коронавірусом, із них 49 279 виявились летальними.

За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 випадків виявили у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Лабораторії за минулу добу зробили 62 750 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 27 443, методом ІФА – 11 957. Також зробили 23 350 експрес-тестів на антиген до вірусу. Протягом усього часу в Україні здійснили 9,9 млн ПЛР-тестувань.

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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