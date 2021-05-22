На Львівщині значно зменшилась заповненість covid-лікарень

Станом на ранок суботи, 22 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1152 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 75 хворих на Covid-19, ще 564 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1152 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 129 людей, в тому числі 32 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 23,84%. Зазначимо, що ще в квітні лікарні були заповнені майже на 75%, тобто кількість хворих за місяць зменшилась втричі.

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Хворих на коронавірус лікують:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 78

у Центрі легеневого здоров’я – 97

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 96

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 3

в обласній клінічні лікарні – 25

у у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 129

у 1 міській клінічній лікарні – 40

у 5 міській клінічній лікарні – 39

у 8 міській клінічній лікарні – 55

у 1-му пологовому будинку – 7

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 11

у Стрийській міській лікарні – 104

у Стебницькій міській лікарні – 63

у Рудківській лікарні – 68

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 29

у Сокальській центральній районній лікарні – 21

у Жовківській центральній районній лікарні – 33

у Жидачівській центральній районній лікарні – 40

у Самбірській центральній районній лікарні – 42

у Буській центральній районній лікарні – 43

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 24

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 41

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 30

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає, оскільки за попередню добу виявили 344 нових хворих.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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