На Львівщині значно зменшилась заповненість covid-лікарень

Станом на ранок суботи, 22 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1152 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 75 хворих на Covid-19, ще 564 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1152 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 129 людей, в тому числі 32 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 23,84%. Зазначимо, що ще в квітні лікарні були заповнені майже на 75%, тобто кількість хворих за місяць зменшилась втричі.
Хворих на коронавірус лікують:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 78
- у Центрі легеневого здоров’я – 97
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 96
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 3
- в обласній клінічні лікарні – 25
- у у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 129
- у 1 міській клінічній лікарні – 40
- у 5 міській клінічній лікарні – 39
- у 8 міській клінічній лікарні – 55
- у 1-му пологовому будинку – 7
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 11
- у Стрийській міській лікарні – 104
- у Стебницькій міській лікарні – 63
- у Рудківській лікарні – 68
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 29
- у Сокальській центральній районній лікарні – 21
- у Жовківській центральній районній лікарні – 33
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 40
- у Самбірській центральній районній лікарні – 42
- у Буській центральній районній лікарні – 43
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 24
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 41
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 30
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає, оскільки за попередню добу виявили 344 нових хворих.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
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Ольга Денисяка