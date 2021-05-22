На Львівщині виявили ще 344 хворих на covid

Станом на ранок суботи, 22 травня, на Львівщині 134 557 випадків коронавірусної інфекції. За попередню добу виявили 344 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1075 досліджень на коронавірус, з них 344 виявилися позитивними.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 134 557 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3521 особа (+ 10 осіб за останню добу). Натомість побороти недугу зуміла 123 797 осіб (+1476 за попередню добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Реклама партнерів

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.