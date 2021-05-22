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На Львівщині виявили ще 344 хворих на covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок суботи, 22 травня, на Львівщині 134 557 випадків коронавірусної інфекції. За попередню добу виявили 344 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1075 досліджень на коронавірус, з них 344 виявилися позитивними.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 134 557 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3521 особа (+ 10 осіб за останню добу). Натомість побороти недугу зуміла 123 797 осіб (+1476 за попередню добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

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Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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