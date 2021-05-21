Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користувачі. Водночас зросла і кількість конфліктів на дорогах за участі нового транспорту, а шалена швидкість та їзда тротуарами неабияк дратують пішоходів.

Тож Львівський портал з’ясував, де та за якими правилами повинні їздити користувачі електросамокатів і чи існують взагалі такі правила. А також про те, чи готова інфраструктура міста до появи нового транспорту та чи регулює влада Львова роботу сервісів прокату.

Зручно, швидко, але небезпечно

З кожним днем у Львові дедалі більшає прихильників електросамокатів. Зараз у місті вже працюють 4 компанії з прокату альтернативного транспорту. Вартість послуг фактично синхронізована. Розблокування транспорту – 10 гривень, а кожна додаткова хвилина коштує орієнтовно 2 гривні. Користувачі переконані – це чудова альтернатива громадському транспорту або таксі. Зручно, екологічно і значно економить час у місті, яке регулярно потерпає від заторів.

Однак, незважаючи на те, що у Львові прокат електросамокатів став популярним не так давно, любителі такого транспорту вже спричинили чимало конфліктних ситуацій на дорогах.

Пішоходів дратують та іноді навіть лякають неконтрольовані водії електросамокатів, які на шаленій швидкості їздять пішохідними зонами. Нещодавно зафіксовано випадок, як четверо хлопців вирішили кататись центром міста на одному електросамокаті.

Згодом у центрі Львова на проспекті Шевченка сталась ДТП за участі нового транспорту. 20-річний хлопець, їдучи на електросамокаті, наїхав на 83-річну бабусю, яка йшла тротуаром. Жінку з травмами забрали до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини.

Під час подібних аварій патрульні зустрічаються зі складнощами як кваліфікувати ДТП. Проблема полягає в тому, що сьогодні в Україні електросамокати, моноколеса та гідроскутери не є учасниками дорожнього руху, незважаючи на те, що ці транспортні засоби можуть розвивають швидкість до 50 км на годину.

Що каже закон?

Самокати – поза законом. Це порівняно новий транспорт і в законодавстві ще немає навіть згадки про таких учасників дорожнього руху. Немає жодних вказівок, де їм рухатися можна, та жодних обмежень, де рухатися заборонено.

Також не визначені законом їх права та обов’язки, оскільки з правової точки зору, вони не є учасниками дорожнього руху і перебувають у так званій «сірій зоні», пояснив Львівському порталу засновник ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига.

«Наразі законодавча складова неврегульована. Така невизначеність робить користувачів легкого персонального електротранспорту незахищеними в правовому полі та спричиняє конфлікти. Тобто фізично цей транспорт є, а в законі його немає», – зазначає Святослав Товстига.

Зараз у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 3023 покликаний легалізувати користувачів легкого електротранспорту в Україні. Минулого року ВР ухвалила його у першому читанні, однак на цьому все і зупинилося. Тож жодних правил, які б контролювали поведінку користувачів електросамокатів, досі немає.

Якщо цей законопроєкт все ж ухвалять, то власникам електротранспортів потрібно буде рухатися велодоріжками або краєм проїзної частини, керувати лише справним транспортом, не їхати напідпитку та не користуватись телефоном під час руху. Окрім, того в темний час доби на одязі користувачів легкого електротранспорту мають бути світловідбивачі, а на самому транспортному засобі повинна бути увімкнена фара чи ліхтарик. Фактично, правила для користувачів електросамокатів будуть такими ж як для велосипедистів.

Важливо, що законопроєкт внесе зміни до кодексу України про адміністративне правопорушення – у статті 127 з’явиться поняття «користувач персональним легким електротранспортом». Це означає, що за порушення правил дорожнього руху на користувача такого виду транспорту можна скласти адмінпротокол і притягнути його до відповідальності.

«Коли буде прийнятий закон, то водіїв електросамокатів можна буде притягнути до відповідальності. За порушення ПДР може бути штраф 5 неоподаткованих мінімумів (один неоподаткований мінімум зараз становить 17 гривень, – ред.), а якщо користувач спричинив ДТП, то на нього чекає кримінальна відповідальність. Впринципі і зараз є декілька статей, які підходять під це правопорушення, однак у суді адмінпротоколи можуть скасувати пославшись на те, що вони не відповідають чинному законодавству»», – каже засновник ГО «За якісний транспорт».

Електроссамокати – це світова сучасна тенденція і попит на них буде надалі зростати, тому задля уникнення конфліктних ситуацій на дорогах необхідно якнайшвидше врегулювати все на законодавчому рівні. Відтак, за словами Святослава Товстиги, на черговій сесії міської ради львівські депутати планують звернутися до ВР, аби нардепи розглянути законопроєкт 3023 як першочерговий.

То як і де їздити на електросамокаті у Львові ?

Допоки електросамокат не має жодного правового статусу на дорозі, і відсутні відповідні закони, завдяки яким електросамокат нарешті потрапить до правил дорожнього руху, начальник управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Олеськів радить його сприймати як велосипед.

«Якщо проаналізувати законопроєкти, які зареєстровані у ВР, то вони прирівнюють електросамокати до велосипедів. Справді, швидкісний режим та спосіб пересування є найбільш наближеним до велосипедів», – каже Орест Олеськів.

Відтак водіям електросамокатів рекомендують користуватись правилами ПДР, які встановлені для велосипедистів. Тобто пересуватись велодоріжками, а за відсутності велоінфраструктури – правою частиною проїзної частини. І перш за все це означає, що їм не можна їздити пішохідними зонами. Все, аби не наражати на небезпеку себе та пішоходів і не створювати зайвих проблем для водіїв.

За словами посадовця, зазвичай проблеми на дорозі виникають не з власниками приватних самокатів, а з користувачами сервісів прокату. Часто самокати беруть в оренду користувачі, які не завжди вміють керувати цим транспортом та знають ПДР. Тому влада міста перша за все планує врегулювати саме роботу цих сервісів.

«Органи місцевого самоврядування не мають повноважень розробляти правила для користувачів таких транспортних засобів, це можуть бути лише рекомендації. Зараз місто планує розробити такі рекомендації для компаній, які надають послуги оренди самокатів, тому що саме з ними переважно виникає найбільше проблем», – каже начальник управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Відтак у Львові напрацьовують робочу групу, до складу якої увійдуть представники прокатних сервісів, міської влади, поліції та громадських організацій. Вони розроблять певні рекомендації щодо паркування та обмеження швидкості. Окрім того, встановлять вікові обмеження, оскільки часто ними користуються діти.

«Можливо будуть визначені конкретні зони, де вони зможуть припаркуватися. Самокати обладнані спеціальними датчиками, які не дозволяють їх викрадати, тому немає необхідності встановлювати стійки для парковки, як для велосипедів. Ми визначимо зони для паркування розміткою, або певними знаками в місцях, де це не заважатиме пішоходам. Також можливо встановимо вікові обмеження, бо часто електросамокати беруть в оренду діти 12-13 років», – пояснює Орест Олеськів.

Якщо будуть встановлені правила, то хтось повинен контролювати їх виконання. Однак, наразі у міські раді нам не змогли відповісти, хто та як буде контролювати дотримання цих правил та рекомендацій.

«Механізм контролю теж згодом розробить робоча група. Ми створимо її вже наступного тижня ( 24-30 травня, – ред.) Наразі вирішення цього питання на зародковому етапі, тому поки особливо немає що розповісти», – відповів Орест Олеськів.

Яка ситуація із велодоріжками у місті?

Мережу велодоріжок у Львові прокладають вже вісім років поспіль, однак досі велошляхи не охоплюють і половини міста. Раніше міський голова Львова Андрій Садовий обіцяв звести 268 км велодоріжок до 2020 року. Проте станом на зараз у місті є лише близько 120 км велошляхів.

У березні цього року Асоціація велосипедистів навіть виходила на протест під стіни львівської Ратуші і вимагала від депутатів передбачити належне фінансування на будівництво велодоріжок у Львові та завершити довгобуди на вулиці Княгині Ольги, проспекті Чорновола та вулиці Сихівській.

Своєю чергою у мерії пообіцяли у 2021 році працювати над будівництвом таких велодоріжок: на вул. Кн. Ольги – Академіка Сахарова, вул. Сяйво та з просп. Чорновола до Замарстинівської. Також цього року на Сихові розпочнуть облаштовувати «зелену лінію», яка дозволить сполучити мікрорайон із центром міста.

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Ваша безпека у власних руках

У патрульній поліції Львівщини також нарікають, що на даний момент законодавець не визначився з юридичним статусом електросамокатів. Тому власникам таких засобів пересування радять насамперед самостійно подбати про власну безпеку та пам’ятати, що вони учасники дорожнього руху.

Аби не наражати на небезпеку і себе, і пішоходів, керманичам електросамокатів та інших сучасних засобів пересування нагадують:

дотримуйтесь вже існуючих ПДР;

звертайте увагу на дорожні знаки та світлофори;

їдучи проїзною частиною, користуйтеся правилами для велосипедистів;

одягніть шолом та інші захисні елементи;

користуйтеся світловідбиваючими елементами;

під час здійснення маневрів переконайтеся у їхній безпечності;

обирайте швидкість, з якою ви встигнете відреагувати на різку зміну обстановки.

Водіїв автомобілів також закликають дотримуватися безпечної дистанції з електросамокатами, адже власники таких засобів пересування не є захищеними від наслідків зіткнення.

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Фото: Львівський портал