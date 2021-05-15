В центрі Львова юнак на електросамокаті збив 83-річну бабусю

У центрі Львова юнак, їдучи на електросамокаті, збив 83-річну жінку, яка йшла тротуаром. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 14 травня, в центрі міста на просп. Тараса Шевченка.

20-річний хлопець, їдучи на електросамокаті, наїхав на 83-річну бабусю, яка йшла тротуаром. Жінку із травмами забрали в лікарню.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання щодо притягнення керманича до відповідальності.

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Водночас у поліції наголошують: на Львівщині побільшало неповнолітніх керманичів електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів і моноколіс, які не до кінця знають Правила дорожнього руху. Відтак нерідко виникають аварії, врегулювання яких не до кінця вирішене на законодавчому рівні.

Аби не наражати на небезпеку і себе, і пішоходів, керманичам електросамокатів та інших сучасних засобів пересування нагадують:

дотримуйтесь вже існуючих ПДР;

звертайте увагу на дорожні знаки та світлофори;

їдучи проїзною частиною, користуйтеся правилами для велосипедистів;

одягніть шолом та інші захисні елементи;

користуйтеся світловідбиваючими елементами;

під час здійснення маневрів переконайтеся у їхній безпечності;

обирайте швидкість, з якою ви встигнете відреагувати на різку зміну обстановки.

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