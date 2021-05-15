В центрі Львова юнак на електросамокаті збив 83-річну бабусю

У центрі Львова юнак, їдучи на електросамокаті, збив 83-річну жінку, яка йшла тротуаром. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Аварія сталась у п’ятницю, 14 травня, в центрі міста на просп. Тараса Шевченка.
20-річний хлопець, їдучи на електросамокаті, наїхав на 83-річну бабусю, яка йшла тротуаром. Жінку із травмами забрали в лікарню.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання щодо притягнення керманича до відповідальності.
Водночас у поліції наголошують: на Львівщині побільшало неповнолітніх керманичів електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів і моноколіс, які не до кінця знають Правила дорожнього руху. Відтак нерідко виникають аварії, врегулювання яких не до кінця вирішене на законодавчому рівні.
Аби не наражати на небезпеку і себе, і пішоходів, керманичам електросамокатів та інших сучасних засобів пересування нагадують:
- дотримуйтесь вже існуючих ПДР;
- звертайте увагу на дорожні знаки та світлофори;
- їдучи проїзною частиною, користуйтеся правилами для велосипедистів;
- одягніть шолом та інші захисні елементи;
- користуйтеся світловідбиваючими елементами;
- під час здійснення маневрів переконайтеся у їхній безпечності;
- обирайте швидкість, з якою ви встигнете відреагувати на різку зміну обстановки.
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Наталя Дуляба