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Рада зробила перший крок до впровадження ПДР для електросамокатів

Соломія Головіна

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3023, який, зокрема, передбачає виведення користувачів персонального легкого електротранспорту у нову категорію учасників дорожнього руху. Документ у першому читанні підтримали 268 нардепів, передає УП.

 

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують ввести нову категорію учасників дорожнього руху – «користувачі персонального легкого електротранспорту».

До них відносяться особи, які рухаються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електричного двигуна – електричні скутери, cігвеі, гіроборди, гіроскутери і т. п.), крім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами), а також визначити їх права та обов’язки.

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При цьому, особи, які керують персональним легким електротранспортом, отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Також вони будуть зобов’язані використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт; рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів, а при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом і світловідбивачами.

Крім цього, передбачається, що користувачі персонального легкого електротранспорту під часу руху у темну частину добу і в умовах недостатньої видимості повинні мати включену фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів.

А також – не перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачено конструктивним рішенням виробника.

Також пропонують заборонити керувати персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу та швидкість реакції.

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