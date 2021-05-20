В Україні зробили понад мільйон щеплень від Covid

Станом на 19 травня в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти COVID-19. Про це інформує Центр громадського здоров’я.

Першу дозу отримали 964 745 людей, а завершили вакцинацію вже 48 070 людей. Усього вакциновано 964 747 людей.

Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено українців віком 20-39 років, а саме – 234 169 людей. Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків — 487 092.

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«Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою. Однією з найстаріших вакцинованих є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області Ірина Курова. Їй 99 років», – зазначають у ЦГЗ.

У розрізі пріоритетних груп найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур державної безпеки, як-от Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ тощо.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Всі щеплення роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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