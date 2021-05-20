В Україні – понад п'ять тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 20 травня, в Україні підтверджено 2 170 398 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 5 165 нових хворих, ще 202 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 19 травня в Україні провели 69 732 тестувань, які виявили 5 165 випадків Covid. Серед нових хворих – 324 дітей та 109 медпрацівників. Кількість активних хворих становить 205 305 особа.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили 2 170 398 людей. Від ускладнень інфекції померло 48 899 осіб (+202 за останню добу). Натомість побороли недугу 1 916 194 людей (+16 732 за останню добу).

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (+489), м. Київ (+433), Харківській (+429), Запорізькій (+311), та Київській (+295) областях.

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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